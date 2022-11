Live de argentino sobre urnas causa furor nas redes bolsonaristas

Jair Bolsonaro (PL) foi derrotado pelo candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais, ocorrido no último domingo (30/10) (foto: Evaristo Sá/AFP)

Uma live realizada nesta sexta-feira (4/11) por um canal argentino divulgou um relatório de procedência duvidosa com informações distorcidas sobre as eleições presidenciais brasileiras.

Permeada por informações questionáveis, que questionam a lisura do pleito desse domingo (30/10), do qual Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saiu vitorioso, a transmissão causou furor nas redes bolsonaristas, bem como entre aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL).

O dossiê apócrifo citado na live foi publicado pelo canal La Derecha Diário, que pertence a Fernando Cerimedo, que recebeu o filho do presidente, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), em 13 de outubro em Bueno Aires.

No vídeo, Cerimedo afirma ter recebido um relatório do Brasil com dados que apontam indícios de fraude nas urnas eletrônicas utilizadas no país. A suposta auditoria sustenta que cinco modelos de urnas eletrônicas usadas na eleição deste ano registraram mais votos para Lula do que para o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Esses modelos, segundo o relatório, não teriam sido submetidos a testes de segurança. Apenas os modelos de 2020 teriam sido devidamente fiscalizadas por peritos de universidades federais e das Forças Armadas.

Em nota, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) desmentiu as hipóteses levantadas. "Não é verdade que os modelos anteriores das urnas eletrônicas não passaram por procedimentos de auditoria e fiscalização Os equipamentos antigos já estão em uso desde 2010 (para as urnas modelo 2009 e 2010) e todos foram utilizadas nas Eleições 2018. Nesse período, esses modelos de urna já foram submetidos a diversas análises e auditorias", esclareceu o órgão ao Estado de Minas. (Veja abaixo a respota na íntegra)

Twitter

A live ganhou repercussão entre bolsonaristas e parlamentares que apoiam o presidente.

O deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL-MG) pediu para que o Tribunal Superior Eleitoral investigasse as denúncias publicadas pelo veículo de extrema-direita.

"Como cidadão, estou pedindo para o Tribunal competente averiguar as informações divulgadas hoje sobre as possíveis fraudes nas eleições brasileiras. Surgiram dúvidas válidas e de interesse coletivo", postou o parlamentar mineiro em suas redes sociais.

O tema ficou entre os mais comentados no Twitter brasileiro nesta sexta-feira (4/11), sob as hashtags "Brazil Was Stolen", "fraude" e "argentino"

O deputado estadual eleito Bruno Engler (PL-MG) e a vereadora Flávia Borja (PP-MG) também comentaram as supostas denúncias. Entretanto, nenhum integrante da família Bolsonaro replicou o conteúdo em suas redes.

Confira na íntegra a resposta do TSE:

"Não é verdade que os modelos anteriores das urnas eletrônicas não passaram por procedimentos de auditoria e fiscalização. Os equipamentos antigos já estão em uso desde 2010 (para as urnas modelo 2009 e 2010) e todos foram utilizadas nas Eleições 2018. Nesse período, esses modelos de urna já foram submetidos a diversas análises e auditorias, tais como a Auditoria Especial do PSDB em 2015 e cinco edições do Teste Público de Segurança (2012, 2016, 2017, 2019 e 2021).



Os resultados de todas as edições do TPS estão disponíveis para consulta no endereço abaixo:



As urnas eletrônicas modelo 2020 que ainda não estavam prontas no período de realização do TPS 2021 foram testadas pelo Laboratório de Arquitetura e Redes de Computadores (Larc) da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (EP-USP), além de ter o conjunto de softwares avaliado também pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).



Nas três avaliações, não foi encontrada nenhuma fragilidade ou mesmo indício de vulnerabilidade. O software em uso nos equipamentos antigos é o mesmo empregado nos equipamentos mais novos (UE2020), cujo sistema foi amplamente aberto para auditoria dentro e fora do TSE desde 2021. O relatório elaborado pela instituição pode ser encontrado no seguinte link:



Por fim, ressalta-se que todas as urnas são auditadas e ela é um hardware, ou seja, é um aparelho. O que importa é o que roda dentro dela, ou seja, o programa, que ficou aberto por um ano para todas as entidades fiscalizadoras. O software da urna é único em todos os modelos, tendo sido divulgado, lacrado e assinado."