'Vou trazer o Senado para perto do povo', diz Cleitinho Azevedo

Cleitinho Azevedo (foto) foi eleito senador com o apoio do presidente Jair Bolsonaro (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 8/11/22)

Famoso por vídeos em que aparece cobrando o cumprimento de serviços públicos, o senador eleito Cleitinho Azevedo (PSC-MG) diz que a "fiscalização" vai ser a prioridade do mandato de oito anos que vai ter no Congresso Nacional. Apesar do mote, o parlamentar, que cumpre mandato de deputado estadual, sabe das diferenças entre os trabalhos dos deputados, representantes dos cidadãos, e dos senadores, representantes dos 27 estados.A ideia, segundo ele, é conectar a busca por recursos a Minas Gerais à necessidade de dar voz aos anseios populares."Vou fazer o que minha função manda, de representar a (unidade da) federação, mas vou continuar sendo um empregado do povo. Falei que ia trazer o Senado para perto do povo e vou fazer isso", disse, ontem, em participação no "EM Entrevista", podcast de Política do Estado de Minas Apesar de garantir estar pronto para colaborar com a aprovação de pautas do governo federal que considere positivas, Cleitinho não esconde a frustração com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Um cara que fala que é povo não rouba dinheiro do povo. Meu negócio é com ele (Lula). Não acredito nele", afirmou, acusando-o de ser leniente com supostos casos de corrupção.Mesmo tendo apoiado o presidente Jair Bolsonaro (PL), que não conseguiu renovar o mandato, o parlamentar discorda dos bolsonaristas que protestam em ruas e estradas pedindo intervenção militar.Defensor da Reforma Política, Cleitinho teceu críticas aos partidos e afirmou que não vai se guiar pelas orientações do PSC. "Quero que todos os partidos, inclusive o meu, se explodam: o PT, o PSC, o PSDB", bradou. "Vou sempre defender o que for bom para o país e para o povo", completou.A íntegra da entrevista está no canal dono YouTube.Sou adepto das reformas Política e Tributária. Se ele propuser isso, por que vou querer atrasar o país só por ser oposição a ele? Não faz sentido. Acima de qualquer coisa estão o povo e a nação - patrão que paga meu salário, do Lula e de todos os políticos. É uma questão de equilíbrio e bom-senso. O que é bom para o país, vou sempre (ser a favor), independentemente do presidente.Qualquer partido, se a coisa for boa para o país, vai ser contra? Não faz sentido. É loucura. Nenhum partido manda em mim; muito menos esse. Partido nunca mandou (em mim). Nunca pedi nada a partidos. Inclusive, quando entrei, deixei bem claro: 'não quero nada de vocês. A única coisa que quero é a vaga (de candidato ao Senado)'. Me deram a vaga e vou trabalhar. Quem manda em mim é o povo. Quem paga meu salário é o povo, não o partido.Não mudo meu posicionamento e o jeito que sou. Quero que todos os partidos, inclusive o meu, se explodam: o PT, o PSC, o PSDB, qualquer partido. Quero que se explodam. Uma das coisas que quero tentar nos próximos oito anos (como senador) é propor a candidatura avulsa, para você não depender de partido. Não tenho rabo preso com partido e vou sempre defender o que for bom para o país e para o povo.Ainda não. Não tive a oportunidade de conversar com nenhum senador até agora. Recebi uma carta de um senador me dando parabéns dez dias atrás. Não é de Minas ( senador citado). Tive com (Carlos) Viana (senador) em um dia em que o presidente esteve em BH e ele me deu parabéns. Os senadores têm que estar juntos para resolver os problemas de Minas. (Vamos) trabalhar em conjunto. Que seja para o povo. O senhor vai ter oito anos como senador.A fiscalização. Quero fiscalizar muito. Um dos maiores projetos que temos no país é acabar com o desperdício do dinheiro público e a corrupção. Você faz isso fiscalizando. O governo que está entrando agora tem um passado para todo mundo ver o que fizeram. O que vai caber a mim é muita fiscalização para que o que aconteceu no passado não aconteça no presente ou no futuro.Há a questão da reforma política. Quero levar à esfera federal a questão da taxa de licenciamento (veicular), que conseguimos reduzir em Minas. Há alguns estados que cobram essa taxa, de R$ 135, sobre a qual não há prestação de serviço. Queria levar (o projeto) ao nível nacional, para que outros estados também possam retirar a taxa de licenciamento. Não adianta querer pautar 30 projetos em um ano. Não passa. Vamos focar em ao menos cinco projetos anuais para poder passá-los.Vou sempre lutar pelo bem comum. Independentemente de quem for e do partido, se for coisa boa para a população (vou apoiar). Posso falar por mim, mas fui vereador e estou passando pela Assembleia: falar que vamos achar essa a união onde a maioria acaba defendendo os próprios interesses, acho difícil. Enquanto os políticos não tomarem vergonha na cara e não deixarem seus interesses próprios fora da política... Tem de haver consciência muito grande. É com o tempo.Tinha de ter 513 'Cleitinhos' (na Câmara) e 81 'Cleitinhos' senadores. A maneira (correta) de fazer política é pautando o bem comum. O país está acima de Cleitinho, Zema, Bolsonaro ou Lula. Político não é para ser idolatrado; é para ser cobrado e fiscalizado. Político tem de dar resultado. São muito bem pagos. Você não tem que idolatrar políticos. Podemos ter opiniões diferentes, mas temos de nos respeitar. O país é um só. A eleição passou. Se o povo se unisse para defender seus interesses e cobrar dos políticos, o país não estava desse jeito. Mas o país se divide... Isso precisa acabar. Falo de ambas as partes - e não estou generalizando.Passei por isso como (candidato) a senador. Tive situações de ofensas e outras coisas. Das duas partes (eleitores e outros candidatos).Li uma matéria que aponta que os recursos (federais) para infraestrutura são bem pequenos. O governo tem de se reinventar. O que o governo pode fazer e a gente pode ajudar? Parcerias público-privadas. Quero fazer uma proposta a Zema, que é administrador, para as estradas: vamos atrás dos empresários. Posso usar a representatividade que tenho para isso. Meu irmão (Gleidson Azevedo, prefeito), em Divinópolis, conseguiu, com um projeto de gestão compartilhada, quase R$ 20 milhões com parcerias público-privadas, para quase todas as áreas.Pode ser, mas vou tentar. O 'não' eu já tenho. Vou atrás do 'sim'. (O que pode acontecer) se os três senadores se unirem para resolver isso com o governador, os 53 deputados federais e os 77 deputados federais e começarem a trabalhar em torno disso? O problema é que um defende uma coisa e, outro, outra. Sabe o que resolve? Nada.Vou fazer o que minha função manda, de representar a (unidade da) federação, mas vou continuar sendo um empregado do povo. Falei que ia trazer o Senado para perto do povo e vou fazer isso. Vocês vão ver durante o mandato. Quero estar nos municípios. Meu gabinete vai estar de portas abertas para todo mundo, não só para prefeitos e vereadores. Você representa a federação (como senador), mas não deixa de ser empregado do povo. Quem paga meu salário é o povo. Continuarei fazendo o que sempre fiz.Sempre vou falar o que meu coração pede para falar. Naquele dia estava em pré-campanha e tinha a expectativa dele me apoiar, mas não veio. Fiquei frustrado. O apoiei na primeira campanha dele. Não tenho nenhuma mágoa. Isso não me impediu de falar que era um excelente governador e que torcia por ele. Isso passou e nos aproximamos com o apoio a Bolsonaro em Minas. É passado. Quero que ele continue fazendo o que fez e que possa desenvolver mais ainda o estado. Se puder ajudar, estarei à disposição.Foi quase um empate técnico. O que faltou foi o governador não ter apoiado no primeiro turno. Teríamos uma onda boa. Zema fez diferença depois que apoiou no segundo turno. A diferença de (cerca de) 560 mil caiu para (cerca de) 50 mil.Não fiz essa estatística. Sou empregado e vou trabalhar. Uma coisa é eu ser contra Lula. Sou empregado de quem votou em mim e em Lula. Vou trabalhar para eles do mesmo jeito. Minha questão, aqui, é com Lula. Sou verdureiro e sei o que passei. Meu pai dizia que vim de origem humilde e que tinha de honrar meu nome. O que me decepcionou com Lula nos governos anteriores foi ele ter se corrompido. Um cara que veio de onde veio, virou presidente e se corrompeu. Um cara que fala que é povo não rouba dinheiro do povo. Meu negócio é com ele. Não acredito nele. Pronto e acabou.Você que votou nele e em mim, pode ter certeza: vou te representar. Quem votou em Simone (Tebet) ou Ciro (também). Quem não votou em mim, também vou representar. Sou 100% povo. Sempre votei a favor do povo. Todos os projetos que fiz foram a favor do povo. Meu negócio é com ele (Lula). Ele enganou todo mundo. Minha origem é humildade.Ele tinha de honrar esse povo, chegar lá, bater na mesa e dizer 'corrupção, comigo, não tem'. O que mais acaba com o país é a corrupção. Este país não é pobre. O que precisamos mudar são os políticos, (que têm) de tomar vergonha na cara e parar de roubar do povo. Ele deixou isso acontecer. Meu problema é com ele, não com o povo. O povo, vou defender e honrar.É a (pauta) mais difícil, pois mexe com o político. Para o político, é muito fácil mandar fazer qualquer tipo de reforma que prejudique o povo. Não está prejudicando ele. (Defendo) menos partidos. São muitos partidos que não servem para nada, a não ser para ficar fazendo laranjas. Tenho uma sugestão sobre os fundos partidário e eleitoral. Teve uma mulher que gastou (o fundo) em procedimento estético. Falam que vão pegar o dinheiro para igualar (as condições) do candidato que está chegando agora ao que tem mandato. O que mais escutei foram candidatos dizendo que prometeram algo, mas não deram. É uma mentira. Diminui ou acaba com essa porcaria. Se não conseguir acabar, sabe o que fazer? divide igualmente entre os candidatos de um partido.Os protestos são legítimos? Desde que as manifestações sejam pacíficas e não tirem o direito de ir e vir, não vejo nenhum problema, até porque é democrático. Quando Bolsonaro ganhou, o que mais teve foi manifestação contra ele. Faz parte da democracia. O que não pode é parar as estradas. Tenho visto vídeos muito agressivos. Sou contra essas situações.Sou a favor da democracia e contra uma interferência do Exército. O Ministério da Defesa vai soltar um relatório amanhã (hoje) sobre a eleição. Se estiver tudo ok e a eleição foi limpa e honesta, segue o jogo. Vamos trabalhar e fiscalizar quem ganhou.Quase todo político acaba alimentando mais a sua base, o grupo político que deu apoio. Não tive tanto isso. Posso contar nos dedos os prefeitos que me apoiaram. Meu mandato estará aberto a todos que me procurarem. Se tiver demanda que eu achar que tenho de ajudar, farei com o maior prazer. Pode ser até prefeito que falou mal de mim. Não vou estar ajudando ele, mas a cidade.