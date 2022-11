Cleitinho se diz contra intervenção militar no Brasil: 'Segue o jogo'

Deputado estadual Cleitinho (PSC-MG), eleito senador para 2023 (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) têm se mobilizado contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desde a apuração das urnas no domingo, 30 de outubro. Alinhado ao atual chefe do Executivo, o deputado federal Cleitinho Azevedo (PSC), eleito senador por Minas com 4,26 milhões de votos, negou ser favorável ao pedido dos manifestantes de uma intervenção do Exército no resultado da eleição.“A minha opinião é como a do presidente Bolsonaro. Desde que a manifestação seja pacífica e não tire o direito de ir e vir, não vejo problema nenhum a população brasileira se manifestar. Até porque é democrático isso”, afirmou o deputado ao podcast EM Entrevista, da editoria de Política do Estado de Minas, nesta terça-feira (8/11).“O próprio Bolsonaro, quando ganhou, o que mais teve foi manifestação, faz parte da democracia. O que não pode é vim com situação de parar estrada, estou vendo alguns vídeos muito agressivos, essas situações sou contra. Agora, a favor da manifestação não vejo problema nenhum”, acrescentou.Em relação ao pedido dos manifestantes de uma intervenção militar, ele garantiu que não concorda: “Sou a favor da democracia. Essa situação do Exército intervir sou contra também. O Ministério da Defesa vai soltar um relatório. Se deu tudo ok, a eleição foi limpa, honesta, segue o jogo. Vamos trabalhar e fiscalizar quem ganhou. É isso, acabou.”