Cleitinho sobre sua eleição: 'Não adianta se Bolsonaro não for reeleito'

Jair Bolsonaro (PL) fez comício no Parque de Exposições de Montes Claros no Norte de Minas Gerais (foto: Solon Queiroz/especial para o EM)

Após ser eleito senador por Minas Gerais, com o apoio de Jair Bolsonaro (PL), Cleitinho Azevedo (PSC) passou a ser um dos aliados mais ativos do candidato a presidente e aproveitou o comício no Parque de Exposições de Montes Claros, no Norte de Minas, nesta terça-feira (18/10), para defender a reeleição."Recebi mais de 6 milhões de votos. mas não adianta nada se nosso presidente Bolsonaro não for reeleito", afirmou o futuro senador para a militância bolsonarista.Em Minas Gerais, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou à frente de Bolsonaro. Isso fez com que o presidente intensificasse a campanha no estado, conversando com prefeitos e visitando, pela primeira vez nesta campanha, cidades do interior.Numa tentativa de inspirar esperança aos apoiadores de Bolsonaro Cleitinho puxou o coro de "Eu acredito!", entoado pela torcida do Galo durante os títulos da Libertadores de 2013 e da Copa do Brasil de 2014.

Disputa passa por Minas

Assim como no cenário geral do Brasil, Lula terminou à frente no primeiro turno em Minas Gerais. Escolhido por 5.802.571 mineiros, o candidato conquistou 48,29% dos votos válidos, contra 43,6% do presidente Jair Bolsonaro (PL). Em Minas, Lula levou a maioria dos votos em 630 cidades, enquanto Bolsonaro, que busca a reeleição, conseguiu vantagem em 223 municípios . Já no país, o resultado foi de 48,43% a 43,2%.Jair Bolsonaro visitou Juiz de Fora nesta terça-feira para comício, à tarde. O presidente esteve ao lado de aliados, entre eles o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). Foi a quarta visita em Minas depois do primeiro turno.Da Zona da Mata, Bolsonaro seguiu para Montes Claros, no Norte do estado, onde realiza ato eleitoral na noite desta terça.Em 6 de outubro, participou de um evento eleitoral com empresários do ramo da indústria; na última quarta-feira (12/10), esteve em um culto evangélico. Já na sexta-feira (1410), se reuniu com prefeitos mineiros. Os três atos ocorreram em BH.