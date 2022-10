Cleitinho sobre Lula: 'Não vamos aceitar patifaria e corrupção'

Cleitinho Azevedo usou como fundo a imagem de Lula e do deputado federal José Guimarães (foto: Reprodução Instagram Cleitinho Azevedo) Senador eleito, o deputado estadual Cleitinho Azevedo (PSC) compartilhou vídeo, nesta segunda-feira (31/10), dizendo que vai ser fiscal contra “patifaria e corrupção”. Essa foi a primeira postagem feita pelo deputado estadual após a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à presidência da república.



Eleito com o apoio do atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), Cleitinho afirmou que respeitará a democracia.



Sobre corrupção, ele usou como pano de fundo a imagem do presidente eleito e do deputado federal José Guimarães (PT/CE) durante o discurso da vitória desde domingo (30/10).

“Estou ouvindo algumas pessoas falarem que o crime compensa. Compensava, porque não vai compensar mais não. Porque vocês me colocaram como senador e eu como senador tenho obrigação de fiscalizar e cobrar. Vocês estão achando que situações como desse cara aqui (se referindo ao deputado federal), que está aqui, como essa cara lavada, que está do lado do Lula, ontem no discurso do Lula da vitória, com essa cara de pau dele aqui, que encontrou dinheiro dentro da cueca dele, vocês estão achando que situações como essa, eu, como senador, vou deixar? Eu estando lá para cobrar, para fiscalizar, para representar minha nação? Ou qualquer outro tipo de corrupção, vocês estão achando que eu vou deixar?”, disparou.



Cleitinho emendou as declarações com as narrativas que tomaram conta da campanha de que o país, sob o comando do PT, vai se transformar em uma Venezuela.



“Vocês estão achando que eu, outros senadores e deputados que ganharam vão deixar situações como desse cara de pau acontecer no país para dizer que o crime compensa? Acabou patifaria neste país, e não vamos aceitar corrupção.”, declarou.



'Soldado de Bolsonaro'

O senador eleito também se classificou como “soldado” do atual presidente. “Queria aqui deixar o recado para o nosso presidente, o capitão. Você fez vários soldados para poder representar a nação. Eu sou um desses soldados que está lá para representar todo o povo brasileiro e não aceitar patifaria mais neste país", disse. Em tom de “nós contra eles”, pediu calma aos apoiadores.



“Queria dar um recado para toda a nação brasileira: acalma-se os que estão com nós são maiores do que os que estão com eles. Nós somos a maioria e vamos para cima”, completou.