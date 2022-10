PM isola Esplanada dos Ministérios após caminhoneiros planejarem invasão

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) decidiram fechar, preventivamente, a Esplanada dos Ministérios após uma suspeita de que caminhoneiros bolsonaristas estariam planejando invadir a área central para protestar contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a presidente.









Um helicóptero, com o comandante-geral da Polícia Militar do DF, coronel Fábio Augusto, sobrevoa possíveis pontos de conflito nos arredores da região. Ao todo, a Praça dos Três Poderes teve acesso restringido para veículos, sendo as vias N1 e S1 fechadas na altura da Avenida José Sarney até a L4. A pasta detalhou que a Esplanada seguirá sendo monitorada, com suporte de câmeras e do serviços de segurança.









BR-040





Manifestantes interditam, desde a madrugada desta segunda-feira (31/10), trechos da rodovia BR-040. O grupo queimou pneus e colocou blocos de meio-fio nos dois sentidos da via no km 19, em Luziânia, bloqueando totalmente a passagem de veículos na região.

Caminhoneiros bloqueiam BR-381, em Betim, em protesto contra Lula

Para impossibilitar a ofensiva, a tropa de choque da Polícia Rodoviária Federal (PRF) utilizou bombas de efeito moral para conter a ação dos caminhoneiros. "Importante destacar que a atuação da Força de Choque da PRF não causou lesões a qualquer manifestante, tendo sido necessária somente a utilização de Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo com efeito lacrimogêneo."