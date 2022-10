Cleitinho: 'Com a ajuda de Zema, a gente espera a virada do presidente'

Cleitinho Azevedo votou em Divinópolis na manhã deste domingo (30/10) (foto: Amanda Quintiliano)

O deputado estadual e senador eleito Cleitinho Azevedo (PSC) votou na manhã deste domingo (30/10) na Escola Estadual Martin Cyprien, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. Ele chegou acompanhado do filho.



Apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), o senador reforçou a ofensiva para reverter o resultado do primeiro turno. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve a maior votação no estado, com 48,43% dos votos válidos, contra 43,20% do atual mandatário.



Cleitinho, que foi eleito com 4,2 milhões de votos e teve o apoio de Bolsonaro, mostrou entusiasmo e disse acreditar na vitória em Minas Gerais e no país. “Aqui sempre foi fundamental nas eleições. Sempre que um presidente ganha aqui, ele ganha no Brasil. Com a ajuda do governador (Romeu Zema), que abraçou a campanha do Bolsonaro, nestes 30 dias, a gente espera que a gente faça a virada”, comentou.



O estado tem o segundo maior colégio eleitoral do país e é considerado peça chave nas eleições.



Falando em democracia, o senador eleito afirmou que respeitará o resultado das urnas independentemente de quem vença às eleições. “A gente vive numa democracia. A eleição está aí e vamos respeitar, como eu vou respeitar sempre”, enfatizou.

*Amanda Quintiliano especial para o EM