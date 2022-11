Lula faz "caminho político" para desengessar Orçamento no próximo ano

O senador eleito Wellington Dias (de pé), durante reunião sobre o Orçamento federal, em Brasília (foto: VICTOR CORREIA/CB/D.A.PRESS)









Brasília – A equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), bateu o martelo, ontem, sobre a abordagem para desengessar o Orçamento de 2023, confirmando a opção pela via política: a elaboração de uma proposta de emenda à Constituição (PEC) que excepcione áreas estratégicas do teto de gastos.O prazo para a aprovação, porém, é curto, e a medida precisa ser aprovada até 15 de dezembro para não prejudicar os pagamentos do Auxílio Brasil e outras promessas de campanha para a área social.O texto ainda não tem data para ser enviado ao Congresso. “A decisão do presidente Lula foi pelo caminho político”, afirmou o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que atuou como coordenador da campanha do pe- tista. “Não quero acreditar que um Congresso que concedeu R$ 600 de forma temporária antes da eleição não vai conceder o benefício de forma permanente agora”, acrescentou.

Randolfe participou ontem de reunião com prefeitos, parlamentares e autoridades municipais para discutir as emendas para 2023. Ao seu lado estavam o senador eleito Wellington Dias (PT-PI), apontado como responsável pelo ajuste orçamentário durante a transição, e o relator-geral do Orçamento, senador Marcelo Castro (MDB-PI). Entre os presentes, a maioria representava municípios do Amapá. O encontro ocorreu no mezanino do B-Hotel, zona central de Brasília.





A estimativa é de que a PEC retire cerca de R$ 170 bilhões do teto de gastos em áreas estratégicas, batizadas pela equipe de “mínimo existencial”. Desse total, R$ 70 bilhões são o valor necessário para cumprir a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600 no ano que vem, mais um adicional de R$ 150 para cada criança abaixo dos 6 anos. O montante não estava previsto no Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa) enviado pelo governo de Jair Bolsonaro ao Congresso, apesar das promessas do mesmo durante a campanha.



Segundo Wellington Dias, o Orçamento do ano que vem terá dois eixos, sendo o primeiro o social, “ou seja, o que falta para que, para essa rede de proteção social, não falte dinheiro”, disse. O outro é a retomada do investimento no país. “Todas as vezes que o Brasil ampliou o investimento público, mesmo que em um valor baixo, isso ajuda a acelerar o desenvolvimento”, acrescentou.

Boa vontade

Em relação à aprovação da PEC no Congresso, que terá que tramitar em regime de urgência, Dias acredita que não haverá muita resistência ao projeto. “O que a gente vê com líderes, e líderes de partido, é boa vontade para a aprovação”, disse. “Do ponto de vista fiscal, a alteração é muito pequena”, acrescentou, lembrando ainda da PEC dos Precatórios e da PEC Kamikaze, aprovadas na atual gestão, que também furaram o teto.



Randolfe relatou também que já se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que, por sua vez, conversou com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Ambos estão alinhados para tramitar a proposta orçamentária com urgência.