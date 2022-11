'Forças Armadas, tomem o Brasil', pedem bolsonaristas na Raja Gabaglia

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) estão prestes a completar uma semana da ocupação na Avenida Raja Gabaglia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Em frente à Companhia de Comando da 4ª Região Militar pedindo intervenção do Exército, neste sábado (5/11), o grupo grita: “Forças Armadas, tomem o Brasil”.

Uma faixa da via em cada sentido está ocupada e complica o trânsito. O local é ocupado pela ala mais radical do bolsonarismo que não aceitou o resultao das urnas no domingo (30/10), com vitória de Lula por 50,9% dos votos válidos