Bolsonaristas seguem em protesto e voltam a fechar Av. Raja Gabaglia, em BH

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) continuam se manifestando na Avenida Raja Gabaglia, em Belo Horizonte, na noite deste sábado (5/11). Eles voltaram a fechar a via, uma das principais da capital mineira, entre as Regiões Oeste e Centro-Sul.Pelo sexto dia consecutivo, os bolsonaristas questionam a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas, tanto no primeiro quanto no segundo turno da eleição presidencial de 2022.Lula se tornou o primeiro candidato a quebrar a barreira dos 60 milhões de votos, enquanto Bolsonaro ficou na casa dos 58 milhões. Em percentual, o petista teve 50,9%, contra 49,1% do presidente.

Ver galeria . 6 Fotos Apoiadores do presidente questionam, pelo sexto dia consecutivo, o resultado das urnas, que deu a vitória a Lula (foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press )

"Forças Armadas, tomem o Brasil"

Apoiadores de Bolsonaro gritam: 'Forças Armadas, tomem o Brasil' (foto: Marcos Vieira/EM/D.A.Press)

O local escolhido para os protestos fica em frente à Companhia de Comando da 4ª Região Militar, assim como acontece em outras cidades do país.A ocupação tem sido marcada por gritos dos apoiadores do candidato derrotado: " Forças Armadas, tomem o Brasil ".As pistas foram parcial ou totalmente fechadas ao longo da semana, contrariando um pedido do próprio Bolsonaro para desobstruir as vias.