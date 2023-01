Bolsonaristas choram e rezam com retirada de barracas da Raja

Clima de decepção e revolta tomou o local onde ficava o acampamento dos bolsonaristas (foto: Sílvia Pires/EM/D.A Press) Os bolsonaristas acampados na Avenida Raja Gabáglia, em frente à sede da 4ª Região Militar, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, choraram com a remoção das barracas, autorizada pela Prefeitura de Belo Horizonte nesta sexta-feira (06/01).





O clima é de decepção e revolta no local. Exaltados, eles xingaram e fizeram ameaças aos guardas municipais. Houve quem ajoelhasse no chão e fizesse orações.





Ver galeria . 16 Fotos PBH retira barracas e móveis de acampamento bolsonarista na Raja Gabaglia (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press )



A remoção do grupo, que está no local há mais de dois meses, ocorre logo após um fotógrafo do jornal Hoje em Dia ter sido agredido pelos manifestantes bolsonaristas, na tarde de ontem (05/01).