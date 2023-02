Bolsonaro nega envolvimento em tentativa de golpe: 'Eu nem estava lá'

O ex-presidente ainda admitiu que poderá ser preso ao voltar para o Brasil (foto: ALAN SANTOS;PR)





Em entrevista ao "Wall Street Journal", Bolsonaro diz que se sentiu perseguido. “Eu nem estava lá, e eles querem me culpar!".





O ex-presidente negou ter responsabilidade sobre os ataques, justificando que já estava fora do país na data."‘Golpe? Que golpe? Onde estava o comandante? Onde estavam as tropas, onde estavam as bombas?”, disse.





O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) negou qualquer tipo de envolvimento com os atos que aconteceram no dia 8 de janeiro em Brasília, quando apoiadores do ex-chefe do Executivo federal invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes,