Moraes inclui Bolsonaro na investigação de atos terroristas em Brasília

Jair Bolsonaro (PL) será investigado após pedido da Procuradoria-Geral da República ser acatado pelo ministro Alexandre de Moraes (foto: Gabriela Bilo /Folhapress)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será incluído na investigação que apura os atos terroristas realizados por seus apoiadores no último domingo (8/1), em Brasília. A medida foi pedida pela Procuradoria-Geral da República e acatada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta sexta-feira (13/1).O inquérito no qual o ex-presidente será investigado mira os "autores intelectuais" e os responsáveis por instigar os bolsonaristas a invadirem e depredarem o Palácio do Planalto, Congresso Nacional e a sede do STF.

Os responsáveis por vandalizar e destruir móveis, vidraças, salas, rasgar documentos, destruir obras de arte e itens históricos foram presos.

Procuradores pedem investigação

Na quinta-feira (12/1), 79 procuradores e subprocuradores enviaram ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, um documento pedindo que o ex-presidente fosse investigado pelo crime de incitação, em decorrência de uma publicação feita por Bolsonaro em sua página do Facebook.

Aras recebeu a petição assinada pelos membros do Ministério Público Federal (MPF) e repassou para o subprocurador Carlos Frederico Santos analisar, já que ele é o responsável pelo grupo estratégico que centraliza as apurações relacionadas aos atos antidemocráticos. Santos explicou que analisou o documento, entendeu que cabia investigar Bolsonaro e, por isso, o encaminhou ao STF.

*Com informações do jornal Correio Braziliense