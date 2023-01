Nikolas, Monark e influencer bolsonarista têm redes sociais bloqueadas

Deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL-MG) teve suas redes sociais bloqueadas pela Justiça (foto: Reprodução/Instagram)

Redes sociais dos influencers Monark e Bárbara Destefani e do deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL-MG) foram bloqueadas pela Justiça nesta sexta-feira (13/1). A decisão faz com que as contas apareçam indisponíveis no Brasil.Ao tentar acessar os perfis, o Twitter informa que as redes estão bloqueadas atendendo a uma decisão judicial.Para driblar a decisão, o deputado Nikolas mantém um segundo perfil no Instagram, rede que também foi atingida pela Justiça, no qual ele publicou um vídeo reclamando do bloqueio.

"Eu sou um parlamentar que não posso falar. Impressionante que não calam outros deputados que falam mentiras, como, por exemplo, o (André) Janones (Avante-MG), que pregam fake news e que pregam inclusive guerra civil", reclamou o político.