Bolsonarista: 'Nossos patriotas não aguentam mais a comida na prisão'

Um vídeo de uma apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) dando relatos da situação dos bolsonaristas presos no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, repercute nas redes sociais.

No vídeo, gravado no último sábado (11/2), a mulher não identificada diz que os "patriotas não aguentam mais" a situação. Os bolsonaristas estão presos em razão da invasão no Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Palácio do Planalto, no dia 8 de janeiro.





Ela ainda alega que os presos estão emagrecendo, pois não estão se alimentando da comida ofertada na prisão. "A comida é uma lavagem na qual eles não conseguem comer".

De acordo com o delegado Wenderson Souza e Teles, secretário estadual de Administração Penitenciária do Distrito Federal, são fornecidas quatro refeições diárias. No café da manhã, os detentos comem pão com manteiga ou margarina e um achocolatado.

No almoço e no jantar, 150 gramas de proteína, 150 gramas de guarnição, além de feijão, arroz e um suco de caixinha. Os detentos também têm direito a ceia: um sanduíche e uma fruta.





"Eu peço para que a gente possa clamar a Deus para que isso termine logo porque eles não aguentam mais. E se isso perdurar por mais um mês, mais duas, três semanas, eu não sei o que pode acontecer com eles aqui dentro, porque eles não suportam mais tudo isso", disparou.





No final da gravação, ela pede que os deputados, estaduais e federais, além dos senadores, visitem o presídio e tomem alguma atitude para ajudar os golpistas. Para ela, eles estão presos "injustamente".





Prisão definitiva









O órgão quer que eles paguem R$ 20,7 milhões, valor referente aos estragos causados nos edifícios. Ontem, a Advocacia-Geral da União (AGU) apresentou à Justiça Federal o primeiro pedido de condenação definitiva de pessoas, empresas e sindicatos envolvidos nos atos golpistas.