Banho de sol e 4 refeições: como passam o dia os presos bolsonaristas no DF

Presos tem 4 refeições diárias e duas horas de banho de sol (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil ) O Globo. Detidos há mais 20 dias, a rotina dos bolsonaristas presos pela participação na invasão no Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do STF, em Brasília, inclui duas horas de banho de sol por dia e quatro refeições diárias. Detalhes do cotidiano dos presos foram informados pelo delegado Wenderson Souza e Teles, secretário estadual de Administração Penitenciária do Distrito Federal, ao jornal





"Foram inaugurados blocos no presídio masculino, deslocados efetivos e designados mais de 900 policiais penais para realizar o acolhimento de todos", detalha.

De acordo com um levantamento da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seape), apenas 7% dos presos são moradores de Brasília.

Com a superlotação das cadeias, a juíza Leila Cury, da Vara de Execuções Penais, pediu que os presos fossem transferidos aos seus estados de origem. Apesar disso, o delegado diz que a situação nos presídios está controlada.





"Antes da alocação desses presos, já sofríamos com o déficit de vagas nos presídios. Mas hoje, a situação está controlada e sustentável (...)", destaca.

As condições

Conforme os relatos do delegado, os detentos têm direito a duas horas diária de banho de sol no pátio das unidades prisionais. São fornecidas quatro refeições diárias. No café da manhã, os detentos comem pão com manteiga ou margarina e um achocolatado.

No almoço e no jantar, 150 gramas de proteína, 150 gramas de guarnição, além de feijão, arroz e um suco de caixinha.

Os detentos também têm direito a ceia: um sanduíche e uma fruta.

Higiene pessoal

O delegado ainda destaca as iniciativas para garantir a higiene pessoal dos presos.





"Contamos com o apoio de outras áreas do governo, como as secretarias estaduais de Desenvolvimento Social e Saúde, e ainda conseguimos disponibilizar em tempo recorde 1.200 camisetas e bermudas, 800 escovas e pastas de dente, sabonetes, desodorantes e rolos de papel higiênico, 300 pacotes de absorvente, além de sabão em pó e água sanitária".