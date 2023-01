Atos golpistas: quem são os 187 mineiros presos em Brasília

Mineiros foram detidos por depredar as sedes dos Três Poderes (foto: PIXABAY/REPRODUÇÃO) Estado de Minas, que identifica os presos pelo estado de nascimento. Entre os 1.298 presos entre 8 e 11 de janeiro pelos atos terroristas em Brasília, 187 são mineiros. Desses, 117 são homens e 70 mulheres. É o que aponta a lista de prisões da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, obtida peloque identifica os presos pelo estado de nascimento.





'Ataque à democracia': imprensa internacional repercute invasão de Brasília por bolsonaristas De acordo com os dados, o mineiro mais novo detido tem 19 anos e foi identificado como Pedro Henrique Gaudencio da Silva. Já a mineira mais nova tem 19 anos e foi identificada como Melissa Martins Marcal.

O mineiro mais velho, identificado como Júlio César de Oliveira Ciscouto, tem 73 anos. A mineira mais velha, Márcia Alice de Mattos da Silva, tem 65 anos.

Faixa etárias

Confira a idade dos presos nascidos em Minas por faixa etária:

HOMENS MINEIROS

18-35 anos = 22

36-50 anos = 55

51-59 anos = 35

60+ = 5

MULHERES MINEIRAS

18-35 anos = 12

36-50 anos = 26

51-59 anos = 28

60 = 4

Invasão em Brasília ocorre dois anos após ataque ao Capitólio, nos EUA Ibaneis Rocha é alvo de mandado de busca e apreensão pela PGR



Mineiros Idade Pedro Henrique Gaudencio Da Silva 19 Renan Martins Dos Santos 20 Gabriel Lucas Lott Pereira 21 Eric Vinicius Silva Ribeiro 22 Matheus Silva Faria De Oliveira 22 Gustavo Henrique Geronimo De Assis Silva 23 Apolo Carvalho Da Silva 25 Hamilton Oliveira Pires Filho 25 Marciano Avelino Borges 25 Edriel Martins Oliveira De Souza Fonseca 26 Jose Victor Santos Ribeiro 26 Yuri Luan Dos Reis 26 Hildebrand Santiago Da Silva 31 Jonas Henrique De Oliveira 31 Ruan Kleiton Ribeiro 31 Bruno Ribeiro Dos Santos Maia 32 Jose Cezar Duarte Carlos 32 Leonardo Henrique Maia Gontijo 32 Douglas Augusto Pereira 33 Ronaldo Fraga Campos Matos 33 Watlila Socrates Soares Do Nascimento 33 Antonio Cesar Pereira Junior 34 Antonio Marcos Ferreira Costa 36 Jocimar Marins Pereria 36 Cleiton Cordeiro Gouvea De Souza 37 Felipe Feres Nassau 37 Sthelio Freitas Macedo 37 Marcelo Henrique Da Silva 38 Ernane Ribeiro De Souza 39 Paulo Eduardo Vieira Martins 39 Warley Magalhaes 39 Deivison Barbosa Lopes 40 Guilherme Marianelli 40 Walace Da Silva Medeiros 40 Weligton Braga De Sousa 40 Darllen Botelho De Souza 41 John Lennon Martins Medeiros 41 Marcio Antonio De Freitas 41 Renato Rodrigues De Melo 41 Vanderson Aureliano Mendes 41 Claudinei Pego Da Silva 42 Manoel Messias De Oliveira 42 Cleber Pereira Da Silva 43 Joao Marcelo Da Rosa 43 Manoel Missias Vieira 43 Marcio Vieira Moreria 43 Otoniel Francisco Da Cruz 43 Valmirando Rodrigues Pereira 43 Wemerson Alves De Souza 44 Frankin Guerra Lamoglia 45 Macdaiwis Alvarenga De Almeida 45 Marcos Sousa Cunha 45 Paulo Roberto De Souza 45 Alexandre Da Costa Oliveira 46 Francismar Aparecido Da Silva 46 Luiz Carlos Alves 46 Luiz Fernando De Souza Alves 46 Marcio Rodrigues De Melo 46 Willian Fonseca Amorim 46 Antonio Carlos De Oliveira 47 Daniel Ferreira Da Silva 47 Joao Marciano De Oliveira 47 Marco Aurélio Barbosa 47 Robson Victor De Souza 47 Antônio Carlos De Sousa 48 Edson Gonçalves De Oliveira 48 Gilcemar Faria De Oliveira 48 Orlando Pereira Dos Santos 48 Ricardo Fernandes Da Silva 48 Luiz Fernandes Venancio 49 Roney Duarte Botelho 49 Valdinei Marcal Brandao 49 Davi Jesse Da Silva 50 Fabiano Andre Da Silva 50 Jose Machado De Souza 50 Josiel Gomes De Macedo 50 Vanderlei Rodrigues Rosa 50 Altamirando Pinto De Oliveira 51 Amauri Silva 51 Arilson Luiz Xavier 51 Mauricio Onezimo Jaco 51 Rodrigo De Oliveira Barbosa 51 Rogerio Souza Lima 51 Sebastião Damasceno Maia 51 Sergio De Souza Magalhaes 51 Vander Alves Dias 51 Luciano Fernandes 52 Marco Aurélio Faria De Oliveira 52 Osmar Hilebrand 52 Romildo Da Silveira 52 Sergio Amaral Resende 52 Edinilson Felizardo Da Silva 54 Fernando Vieira Pinto Coelho 54 Luiz Adrian De Moraes Paz 54 Marcelo Da Silva Valadão 54 Sergio Alexandre Coelho 54 Francisco De Assis Pimenta 55 Gutemberg Mozart Miranda 55 Nilton Barbosa Dos Santos 55 Clovis Martins Do Nascimento 56 Ezequiel De Oliveira Sousa 56 Felicio Manoel Araujo 56 Ulisses Wanderlei De Deus 56 Belchior Alves Dos Reis 57 Jorge Luiz Dos Santos 57 José Angêlo Gontijo 57 José Batista De Freitas 57 Jose Calixto Da Silva 57 Antonio Francisco Moreira 58 Gilmar Vieira Da Silva 58 Ezio Guilherme Da Silva 59 Jose Ronilson Cordeiro 59 Levi Alves Martins 60 Marco Afonso Campos Dos Santos 60 João José Cardoso 64 Carlos Rubens Da Costa 70 Julio Cesar De Oliveira Ciscouto 73



Mineiras Idade Melissa Martins Marcal 19 Ana Paula Bernardes 21 Thayna Mhery Alves De Oliveira 21 Shara Silvano Silva 23 Ana Carolina Marte Silva 24 Gleiciany Diogo De Souza 30 Maryanna Silva Gonçalves 30 Barbara Angelica Silva 31 Juliana Marcal De Sousa 32 Simone Lopes De Sousa 34 Thaise Aparecida Ribeiro 34 Ana Paula Neubaner Rodrigues 35 Gesilane Aparecida Teodoro Dos Santos 36 Patricia Fernanda Franco Vieira 36 Jennifer Cristina Ferreira Martins 38 Patricia Dos Santos Alberto Lima 38 Raquel Alves Da Silva 38 Vanessa Rodrigues Da Conceição 38 Alexsandra Aparecida Da Silva 40 Josilaine Cristina Santana 40 Ana Lucia Aparecida Reis Lourenço 41 Gracielle Vilela Lemes 41 Juliana Aparecida Guimaraes Coimbra 41 Ronia Daniela Vieira Silva 41 Jussara De Oliveira 42 Ana Paula De Medeiros Vieira Tronco 43 Karina Rosa Dos Reis 43 Eliane Goncalves Pereira 44 Lilia Cristina De Rezende 44 Marcia Beatriz Silva 44 Ana Paula Favero De Oliveira 45 Etelma Astrogilda Nazario Rosa 46 Ana Cristina De Oliveira Lemos 48 Evandra Do Rosario De Souza 48 Raquel Martins Dos Santos 48 Cristina Moura Duarte 49 Flavia Soares Pereira 49 Rosangela Maria Da Silva 49 Hedilza Alves Soares 51 Magda Eliana Lima 51 Sintya Rachel De Faria Erthal 51 Thereza Helena De Oliveira Souza Sena 51 Claudete Aparecida Tristao 52 Francisca Maria Dos Santos Gomes 54 Ivonaide Pinto 54 Joanita De Almeida 54 Patricia Rezende Pinel Valadão 54 Romilde Rosa Ferreira 54 Roseli Teodoro Souza Felipe 54 Valeria Gomes Martins Villela Bonillo 54 Eliete Ferreira De Moraes 55 Maria De Lourdes Sousa Grego 55 Sirlei Aparecida Alves 55 Andrea Maria Maciel Rocha E Machado 56 Darlene Da Silva Costa 56 Maria Aparecida De Almeida 56 Ana Maria Anja Cardoso 57 Ines Izabel Pereira 57 Ivanilde Gonçalves De Oliveira 57 Jacira Dos Reis Martins 57 Jupira Silvana Da Cruz Rodrigues 57 Roseli Aparecida De Araujo 58 Vera Lucia De Oliveira 58 Celina Da Silveira Domingues 59 Maria Jucelia Borges 59 Nilia Paiva De Macedo 59 Cibele Da Piedade Ribeiro Da Costa Mateos 60 Maria Do Carmo Da Silva 60 Odiceia Andrade Campos 60 Maria Alice De Matos Da Silva 65

Liberados O ministro Alexandre de Moraes manteve a prisão preventiva de 740 pessoas pelos atos criminosos em Brasília, em 8 de janeiro. Outras 335 pessoas obtiveram liberdade provisória. A previsão é que a análise dos casos de todos os detidos seja finalizada hoje, sexta-feira (20/1).

Desde as prisões em 8 e 9 de janeiro até o último dia 17, foram realizadas, sob a coordenação da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 1.459 audiências de custódia, sendo 946 feitas por magistrados do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) e 513 por juízes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT).



De acordo com os dados da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, 84 presos foram liberados com uso de tornozeleira eletrônica. Desses, 13 são nascidos em Minas, sendo 7 homens e 6 mulheres. Os homens presos em Brasília estão detidos no Complexo Penitenciário da Papuda. Já as mulheres, estão detidas na Colmeia, Penitenciária Feminina do DF. Outros nomes de mineiros também detidos entre os dias 8 e 11 ainda não constam na lista dos dois presídios por sua situação ainda estar em análise pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Ataques aos Três Poderes

Vestidos de verde e amarelo, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) depredaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF) no domingo (8/1). Estima-se que 4 mil pessoas participaram da ação em Brasília.





Inconformados com a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os bolsonaristas ocuparam as sedes do Três Poderes da República para pedir pelo golpe militar. Foram quebrados objetos históricos, obras de arte, móveis e vidraças. Houve invasão a gabinetes e roubo de documentos e armas.





Após o ataque, Lula decretou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Horas depois, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu afastar o governador Ibaneis Rocha por 90 dias.





Um dia depois dos ataques, os acampamentos de bolsonaristas golpistas foram enfim desmontados após ordem do STF. Mais de 1,2 mil foram detidos em Brasília. Concentrações também foram desfeitas em São Paulo, no Rio de Janeiro e em outras capitais. Na maioria dos casos, sem confrontos.