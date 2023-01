Extremistas invadem Capitólio, em Washington, em 6 de janeiro de 2021 (foto: Alex Edelman/AFP) ataque ao Capitólio, em Washington. A invasão do Congresso Nacional, do Planalto e do Supremo Tribunal Federal ocorre em Brasília exatamente dois anos e dois dias após ato o

Em 6 de janeiro de 2021, partidários do então presidente Donald Trump se reuniram na capital americana para protestar contra o resultado da eleição presidencial de 2020. A data escolhida não foi aleatória: naquele dia, os congressistas certificavam a vitória de seu rival democrata, Joe Biden.

O vice-presidente à época, Mike Pence, que comandava a sessão, membros do Congresso e jornalistas tiveram que se retirar às pressas, enquanto uma multidão escalava as escadarias do prédio e invadia os salões principais. A audiência foi retomada apenas nas primeiras horas do dia 7 de janeiro, confirmando a vitória de Biden.

Vídeos de câmeras de segurança mostraram os invasores armados com barras de ferro e sprays químicos atacando policiais. Áudios também revelaram o desespero dos agentes de segurança com o avanço dos agressores no prédio.

Na madrugada de 7 de janeiro as forças policiais conseguiram recuperar o controle do Capitólio, que ficou bastante depredado. Pelo menos cinco pessoas foram mortas durante o ato: um agente de segurança morreu espancado pelos invasores. Os outros quatro mortos eram extremistas, entre eles uma veterana da Força Aérea.

O ato gerou uma divisão no Partido Republicano, o que dificultou a escolha do novo presidente da Câmara dos Deputados, que está sob o controle da sigla conservadora.





Ainda hoje, dois anos passados, a polícia dos Estados Unidos procura 350 pessoas que participaram da invasão, além do suspeito de ter plantado uma bomba caseira perto da sede do Congresso na véspera do ataque.

Nos últimos 24 meses, houve mais de 950 prisões. Mais de um terço dos detidos já foram julgados, sob acusações que vão de "entrada sem autorização" a "perturbação da ordem pública", enquanto 192 receberam penas de prisão.

Nesta semana, a polícia federal americana (FBI) voltou a pedir a ajuda da população. Também aumentou de US$ 100 mil para US$ 500 mil a recompensa para quem fornecer informações que levem à prisão de quem plantou uma bomba artesanal (que não explodiu) na noite de 5 de janeiro de 2021.

A invasão no Capitólio é um fato inédito na história dos EUA. A edificação começou a ser construída em 1793. Em 1800, os primeiros congressistas se mudaram para o prédio. Lá está a sede do Congresso, onde acontece tradicionalmente a certificação dos votos dos colégios eleitorais.

No prédio há obras de arte e esculturas de figuras emblemáticas e momentos marcantes na história dos Estados Unidos. O Capitólio já foi atingido por um incêndio, reconstruído e expandido, mas nada disso se assemelha à invasão de dois anos atrás.