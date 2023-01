PMs fazem fotos e conversam com bolsonaristas durante invasões

Policiais militares do DF tiram foto e batem papo com manifestantes enquanto vândalos invadem Congresso Nacional. Reparem a conversa sobre invadir o #STF #brasilia pic.twitter.com/33HNDKN8yo %u2014 Ana Flor (@Ana_Flor) January 8, 2023 Enquanto apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadem e vandalizam o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF) neste domingo (8/1), alguns policiais militares do Distrito Federal acompanham os acontecimentos de longe, tirando fotos e conversando com outros manifestantes sobre o ataque ao plenário do STF.

Policiais militares do Distrito Federal conversam amigavelmente com manifestantes que participam da invasão ao Congresso Nacional, STF e Planalto (foto: Reprodução/Twitter)



Inconformados com a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no fim de outubro de 2022 e com a posse dele em 1º de janeiro deste ano, os manifestantes pedem intervenção militar contra uma suposta eleição fraudada. Contudo, eles não apresentam qualquer prova que endosse a narrativa.





Leia mais: Bolsonaristas invadem Congresso e estão dentro do Salão Verde

Desde o fim do segundo turno, esses grupos se organizaram em frente a quartéis e chegaram a fechar estradas por todo o Brasil para mostrar sua insatisfação com o resultado do pleito.