Vídeo: PM do DF escoltou bolsonaristas até a Praça dos Três Poderes

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) escoltou os bolsonaristas até a Praça dos Três Poderes momentos antes da invasão ao Congresso Nacional, neste domingo (8/1), que resultou na depredação do local.

Vídeo: bolsonaristas depredam interior do Palácio do Planalto

O ato antidemocrático no Congresso Nacional acontece diante da negação dos apoiadores extremistas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Eles entraram na plenária da Câmara dos Deputados, no Supremo Tribunal Federal e até mesmo no Palácio do Planalto.