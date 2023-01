Dino sobre invasão ao Congresso: 'Tentativa de impor a vontade pela força'

Vestidos de verde e amarelo e clamando por uma intervenção militar no país, os bolsonaristas entraram em confronto com a polícia e depredaram as janelas do Congresso. Em seguida, eles acessaram o Salão Verde, área reservada à imprensa, para entrar no Palácio do Planalto.



Na rede social Telegram, onde o grupo radical se organiza, a ordem é invadir o Supremo Tribunal Federal (STF) na esperança de que seja instaurado estado de sítio no Brasil.



