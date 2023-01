Congresso Nacional é depredado em invasão de bolsonaristas

O Congresso Nacional está sendo depredado por bolsonaristas neste domingo (8/1). Imagens que circulam nas redes sociais mostram estilhaços de vidro por todo o local. No Palácio do Planalto, eles já destruíram cadeiras, mesas e vidros.

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram o local em protesto contra a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e clamam por uma intervenção militar no país.