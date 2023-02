Lista da AGU revela que nove empresários de MG financiaram atos golpistas

AGU também pede que os envolvidos, paguem R$ 20,7 milhões aos cofres da União. (foto: foto: Evaristo Sa/AFP)

A relação dos nomes foi divulgada pela AGU nesta segunda-feira (13/2). O Estado de Minas teve acesso ao documento.

“Alguns dos inicialmente apontados como demandados, como também pode ser observado no exame dos autos, esclareceram quem foram os reais contratantes/fretadores dos ônibus utilizados para deslocamento de pessoas para participação dos eventos”, diz o documento da AGU.

A AGU revela também que, uma associação, um sindicato e três empresas foram cúmplices da tentativa do golpe, ocorrida no dia 8.

No total, 27 dos envolvidos são do estado de São Paulo, nove de Minas Gerais e Paraná; dois são de Goiás, do Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul; e 1 do Mato Grosso e Santa Catarina.



Veja a lista dos empresários mineiros:

Anderson Luis de Oliveira – Frutal

Bruno Marcos de Souza Campos – Belo Horizonte

Claudia Reis de Andrade – Juiz de Fora

Daniela Bernardo Bussolotti – Belo Horizonte

Franciely Sulamita de Faria – Nova Ponte

Hilma Schumacher – Belo Horizonte

Jasson Ferreira Lima – Alto do Acude, Paracatu

Pablo Henrique da Silva Santos – Belo Horizonte

Patricia dos Santos Alberto Lima – Belo Horizonte

Cinco deles são da capital e quatro, do interior do estado.

A Alves e Transportes LTDA, empresa do Tocantins, é citada como uma das financiadoras, junto a Primavera Tur Transporte Eireli, do Mato Grosso.

A Associação Direita Cornélio Procópio, o Sindicato Rural de Castro e a RV da Silva Serviços Florestais LTDA, ambas do Paraná, também são colocadas como envolvidas pela AGU.

“Nesse sentido a União destaca que esses demandados tiveram papel decisivo no desenrolar fático ocorrido no último dia 08 de janeiro de 2023 e, portanto, devem responder pelos danos causados ao patrimônio público federal”, completa a AGU.

A Advocacia-Geral já ingressou com quatros ações contra acusados de financiar ou participar diretamente dos atos. A Justiça já determinou o bloqueio de bens dos envolvidos, em três destes pedidos.

Ao todo, 178 pessoas são suspeitas de incentivarem a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro.

