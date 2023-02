Homem é preso por torturar a própria mãe em Minas Gerais

Depois de torturar a própria mãe por mais de quatro horas, um homem, de 22 anos, foi preso em Carmo do Paranaíba, no Alto Paranaíba, nesse fim de semana. A sessão de violência acabou no momento em que a vítima, de 50 anos, conseguiu fugir e pular o muro da casa onde o crime aconteceu.

O homem teria amarrado e espancado a mãe sem qualquer motivo. Ela contou que o suspeito entrou em sua casa, no bairro Paranaíba, e passou a agredi-la com uma sombrinha. Dominada e depois amarrada, foi torturada com socos e chutes, que a feriram na cabeça, no tórax e nos braços.