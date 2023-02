Lula chora em festa do PT e fala que voltou para governar do 'seu jeito'

O presidente Lula (PT) se emocionou durante discurso em ato político de comemoração aos 43 anos do Partido dos Trabalhadores, celebrados na última sexta-feira (10/2). Chorando, o petista disse que voltou à Presidência para governar "da forma que o país precisa ser governado".

"Tudo o que fizemos em 13 anos de governo do PT foi destruído em seis anos depois do golpe e do último mandato de quatro anos de um genocida. [...] Um dos melhores momentos da história do país foi em meu governo, onde banqueiro ganhou, empresário ganhou, trabalhador ganhou. Agora, eles dizem que 'Lula vai voltar'. Vai voltar o Lula que a Dona Lindu pariu, para governar esse país da forma que o país precisa ser governado", afirmou Lula.

Com o auditório do evento realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães parcialmente cheio, participaram governadores, ministros —mesmo os filiados a outros partidos—, senadores, deputados e quadros históricos do partido.

Lula deu início ao discurso pedindo que os filiados façam doações ao partido. Ele mesmo assinou uma doação para o fundo da sigla

"Precisamos mostrar a diferença do PT de todos os partidos políticos desse país. A gente precisa aprender a contribuir para que nosso partido não fique eternamente dependente de fiscalização do TCU (Tribunal de Contas da União). Temos que ter recursos próprios, e recursos próprios é contribuição dada por nós. [...] Acho que temos que contribuir porque, independente desse fundo todo [partidário, eleitoral], temos que ter fundo da moral, da ética e da vergonha do nosso Partido dos Trabalhadores", disse.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chora em evento do PT, nesta segunda-feira (13/2) (foto: Reprodução)

Em outro momento do discurso, o presidente pediu aos militantes para "rezarem para o Lulinha".

"Eu sei que vou demorar [para morrer], pode estar certo. Vocês, todos os dias, quando levantarem, quando fizerem uma 'rezinha' para vocês, não se esqueçam do 'Lulinha'. Quando forem deitar, que fizerem uma rezinha, não se esqueçam do Lulinha. Sabe por que eu preciso durar um pouco mais? Porque a vida é o dom mais importante que Deus nos deu, e nós temos que aproveitá-la da melhor forma possível. E a melhor maneira possível é a gente ter uma causa, uma razão para viver. Qual melhor razão para viver do que a gente contribuir para melhorar a vida do povo brasileiro? Qual razão melhor para viver do que a gente garantir para aqueles índios yanomamis não morram mais de fome dentro do território nacional?", disse Lula.





Aniversário

Nesta terça-feira (14/2), o PT realiza jantar de aniversário também em Brasília com objetivo de arrecadar fundos para o partido. As doações pedidas vão até R$ 20 mil.

Lula não vai ao jantar de terça-feira. O presidente irá para a Bahia com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, para estrear as inaugurações do seu terceiro mandato.

De manhã, ele parte para Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano, para entregar obras do Minha Casa, Minha Vida, segundo o governo paralisadas durante as gestões de Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL).

Ele dorme em Salvador e, na quarta-feira (15/2), sobe para Aracaju, onde entrega um trecho da rodovia BR-101, não concluída por Bolsonaro. Volta para Brasília à noite.