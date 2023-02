Governo Lula prepara medidas de combate à violência contra a mulher

Flávio Dino e Cida Gonçalves planejam série de medidas a serem anunciadas no Dia da Mulher, em 8 de março (foto: Reprodução) O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, reuniram-se nesta segunda-feira (13/2) para discutir uma série de medidas a serem anunciadas no Dia da Mulher, em 8 de março. Entre as ações estão a retomada da Casa da Mulher Brasileira e do Ligue 180, canal de denúncias voltado às mulheres.

