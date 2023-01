Lula chora em encontro com reitores e chama Bolsonaro de 'o coisa'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se emocionou ao falar dos ataques terroristas que destruíram o interior dos prédios da Praça dos Três Poderes, no Distrito Federal, em 8 de janeiro. No encontro com os reitores de universidades e institutos federais , que aconteceu nesta quinta-feira (19/01), no Palácio do Planalto, Lula ressaltou que nunca viu o Brasil “tomado pelo ódio que ele foi tomado”.





Lula destinou a responsabilidade pelos atos golpistas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) . Ele citou, como exemplo, a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, em 2021, e atribuiu a Donald Trump, ex-presidente estadunidense, a culpa pelos ataques. Ao falar dos atos no Brasil, Lula afirmou que não citaria o nome de Jair Bolsonaro e o chamou de “o coisa”.

“E na hora que você nega a política, acontece o que aconteceu nos Estados Unidos com (Donald) Trump. Acontece o que aconteceu no Brasil com o ‘coisa’ (Jair Bolsonaro), eu não quero falar o nome dele. (...) E acontece no mundo inteiro o surgimento de uma extrema-direita fanática, raivosa, que odeia tudo aquilo que não combina com o que eles pensam”, completou Lula.