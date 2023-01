Com reitores, Lula provoca Bolsonaro: 'Saindo das trevas'

Na reunião com reitores e reitoras de universidades e institutos federais de todo o Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou a ausência de encontros com os representantes das instituições no governo anterior. Para ele, o governo evitava se reunir com os reitores para assim não ter que cumprir com as demandas solicitadas.









"Eu nunca consegui compreender qual era a dificuldade que um Presidente da República tinha de se encontrar com reitores uma vez por ano (...) e a única explicação era medo de que vocês fossem fazer reivindicações", disse Lula aos reitores.





De acordo com o presidente, ele e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, enquanto ministro da Educação, no governo anterior, realizavam anualmente reuniões com os reitores para colher demandas para as instituições de ensino, avaliavam as solicitações e realizavam uma nova reunião para saber o que foi e não foi atendido.

"Tenho orgulho de ter vivido o momento em que a gente mais acreditou na educação. (...) Não existe na história da humanidade nenhum país que conseguiu se desenvolver sem que antes tivesse resolvido o problema da formação do seu povo. Então nós estamos começando um novo momento. Estamos saindo das trevas para voltar a luminosidade de um novo tempo", disparou Lula em referência a gestão Bolsonaro e o descaso com a educação.