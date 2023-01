Lula não disse que pobres e negros 'não têm que aprender'

Captura de tela feita em 17 de janeiro de 2022 de uma publicação no Facebook (foto: Reprodução)





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não defendeu que 'pobre não tem que aprender, pobre tem que trabalhar' e 'negro não tem que aprender, negro tem que trabalhar', como alegam publicações visualizadas milhares de vezes desde 7 de janeiro de 2023. O vídeo viral tira de contexto o trecho de um discurso feito pelo mandatário em outubro de 2022. Na ocasião, Lula dizia que essa era a 'mentalidade escravista' da elite brasileira que, na sua opinião, resultou na demora para construir universidades no país., alegam publicações compartilhadas no Facebook As postagens são acompanhadas por um vídeo em que Lula é ouvido dizendo:. Algumas gravações são sobrepostas pela frase- gesto feito com as mãos por apoiadores do petista.

Mas a fala de Lula foi cortada, distorcendo seu sentido.





Uma busca por palavras-chave no YouTube levou a um vídeo publicado no canal do portal de jornalismo Poder360 de um discurso do então candidato à Presidência em 24 de outubro de 2022. Na época, Lula participou de um ato em defesa da democracia na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). A gravação, que contém o trecho viralizado, também foi transmitida no canal da universidade paulista.

No discurso, Lula critica o que ele chama de 'mentalidade escravista da elite brasileira' e defende que todos os cidadãos devem ter acesso às mesmas oportunidades - trecho omitido do vídeo viralizado.



A partir de 2h53min da gravação completa, Lula compara a demora para a construção de universidades no Brasil e faz uma comparação com a Argentina.



'O que é uma vergonha é que a Argentina já tinha feito, sabe...em 1919 a Argentina já tinha quantas universidades? O Brasil foi ter a sua primeira em 1920. Em 1920 foi ter a primeira universidade nossa, numa demonstração de que a elite política do Brasil nunca teve interesse que o povo pobre chegasse à universidade', afirma.

E completa, na sequência: 'E por quê? Porque prevalecia uma mentalidade escravista. 'Pobre não tem que aprender, pobre tem que trabalhar. Negro não tem que aprender, negro tem que trabalhar'. E nós precisamos provar que pobre, negro e nordestino é gente! Todo mundo quer ter o direito de se desenvolver e quer ter oportunidade! É isso, nada mais do que isso! Nós só queremos apenas oportunidades'.



O Checamos já verificou outras alegações em que Lula supostamente aparecia falando mal dos pobres (1, 2, 3)



