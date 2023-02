'Lula não fugiu da raia', diz Dilma ao cutucar Bolsonaro sobre ida aos EUA

Dilma Rousseff ironiza ida de Bolsonaro aos Estados Unidos (foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

A ex-presidente Dilma Rousseff alfinetou nesta segunda-feira (13/2), durante discurso no evento em comemoração aos 43 anos do PT, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está nos Estados Unidos desde dezembro do ano passado.

"Saúdo, obviamente, nosso grande líder. Aquele líder que caminhou de cabeça erguida. Não fugiu, não correu, não se esquivou, não saiu do Brasil . Ficou aqui e enfrentou os 580 dias de prisão. Muitas pessoas aconselharam o presidente a ir embora do país. Por que voltamos seis anos depois? Porque teve uma liderança que não 'fugiu da raia'. Encarou e enfrentou", disse Dilma.

A ex-presidente Dilma Rousseff foi aplaudida de pé quando seu nome foi citado no vídeo exibido em homenagem ao aniversário do PT.

Acontece nesta segunda-feira à noite, com a presença do presidente Lula (PT), um ato político de comemoração de 43 anos do Partido dos Trabalhadores, celebrados na última sexta (10/2).

Com o auditório do evento realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães parcialmente cheio, participaram governadores, ministros —mesmo os filiados a outros partidos—, senadores, deputados e quadros históricos do partido.

Nesta terça-feira (14/2), o PT realiza jantar de aniversário também em Brasília com objetivo de arrecadar fundos para o partido. As doações pedidas vão até R$ 20 mil.

Lula não vai ao jantar de terça-feira. O presidente irá para a Bahia com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, para estrear as inaugurações do seu terceiro mandato.