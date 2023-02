Veja o salário de Dilma se confirmada como presidente do banco dos Brics

Ex-presidente Dilma Rousseff (foto) pode ocupar cargo no exterior por indicação de Lula (foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Se for confirmada como nova presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), gerido pelos Brics, a ex-presidente da República Dilma Rousseff (PT) pode ter um salário mensal perto dos R$ 290 mil. Ela pode ser indicada por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao comando da instituição financeira gerida pelos Brics, bloco econômico formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.





O NBD tem uma carteira de investimentos que gira em torno de US$ 32 bilhões. Segundo o jornal "O Globo", o último balanço da instituição aponta o pagamento de US$ 4 milhões em salários aos integrantes da alta cúpula diretiva.

O extrato não detalha os vencimentos recebidos individualmente pelos seis componentes do grupo, mas, se dividida igualmente, a cifra de US$ 4 milhões equivale a US$ 55,5 mil ao mês para cada. Na conversão, esse valor representa cerca de R$ 290 mil.

Haddad trabalha pela saída de atual presidente



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), abriu conversas em prol da saída de Marcos Troyjo do comando do NBD. O diplomata, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tem mandato até 2025. Troyjo assumiu o banco dos Brics em maio de 2020, após sugestão de Paulo Guedes, à época ministro da Economia.

A sede da instituição financeira fica em Xangai, na China. O banco ajuda a financiar projetos de infraestrutura nos países que compõem o bloco econômico. (Com informações da Folhapress)