Golpistas? Os ministros de Lula que votaram a favor do impeachment de Dilma

Tebet, Juscelino Filho e André de Paula foram os ministros de Lula que votaram a favor do impeachment de Dilma (foto: Reprodução/Agência Senado/Câmara dos Deputados) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a dizer que o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) foi um "golpe", apesar de o afastamento da petista ter sido aprovado no Congresso Nacional, votado por senadores e deputados federais, além de comandado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), assim como determinado pela Constituição Federal.









Dentre os parlamentares que votaram a favor do impeachment da Dilma estão alguns ministros do presidente Lula.

Do Senado, apenas a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, integra o atual governo. Ela foi uma das parlamentares que votou a favor do afastamento de Dilma.

Já na Câmara dos Deputados, Juscelino Filho, agora ministro das Comunicações, e André de Paula, ministro da Pesca e Aquicultura, votaram a favor do impeachment.





O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, o secretário de Comunicação Social, Paulo Pimenta, e a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovações, Luciana Santos, votaram contra o afastamento de Dilma.