Atos golpistas: sobrinho de Bolsonaro pede justiça gratuita em processo

Leo Índio, sobrinho do ex-presidente Bolsonaro, durante os atos golpistas, em Brasília (foto: Reprodução/Redes Sociais) O sobrinho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Leonardo Rodrigues de Jesus - conhecido como Léo Índio - pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) gratuidade de Justiça no processo que responde por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro, que resultaram em depredação de prédios dos Três Poderes, em Brasília.

07:28 - 25/01/2023 Exército antecipa saída de chefe do Batalhão que discutiu com PMs do DF Veja, Léo Índio anexou ao processo uma declaração de hipossuficiência, que é um instituto do Direito Civil que permite às partes de uma ação comprovar que não está em condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial, sem prejudicar o próprio sustento. De acordo com a revista, Léo Índio anexou ao processo uma declaração de hipossuficiência, que é um instituto do Direito Civil que permite às partes de uma ação comprovar que não está em condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial, sem prejudicar o próprio sustento.





"Não tenho condições de arcar com as despesas decorrentes do presente processo e honorários advocatícios sucumbenciais, sem prejuízo do meu próprio sustento e da minha família, necessitando, assim, da gratuidade de justiça a qual há de abranger a todos os atos do processo", declarou o primo do vereador Carlos Bolsonaro, de quem é mais próximo dentre o clã Bolsonaro.





Atualmente a advogada Clarice Pereira Pinto é responsável pela defesa de Índio. Agora, cabe ao ministro Dias Toffoli, relator do caso, analisar o pedido de Léo Índio.

Investigado após publicar foto

Léo Índio se tornou alvo de notícia-crime - fato criminoso que chega ao conhecimento da autoridade competente pela investigação - após publicar nas redes sociais uma foto na rampa do Congresso Nacional , em meio aos atos terroristas de 8 de janeiro.





Na ação ele é acusado por crimes como golpe de Estado, incitação e apologia ao crime, injúria, abolição violenta ao estado democrático de direito, associação criminosa e dano qualificado. Além das acusações, o Coletivo Direito Popular, que protocolou a notícia-crime no STF, pede a prisão preventiva de Índio e o bloqueio de suas contas bancárias e redes sociais.





Apesar de já ter sido candidato a Deputado Distrital e ocupado cargos de confiança no Senado, e no Partido Liberal (PL), ao qual é filiado, Léo Índio alegou na ação que é vendedor.





O Correio Braziliense tenta entrar em contato com a defesa de Leonardo Rodrigues de Jesus. O espaço segue aberto para possíveis manifestações.