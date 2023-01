Atos golpistas em Brasília: novos vídeos mostram ataques ao STF

Novos vídeos dos ataques ao Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e Palácio do Planalto, em 8 de janeiro, em Brasília foram divulgados nesta quarta-feira (25/1). Neles, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aparecem avançando para cima da Polícia Militar do Distrito Federal, seguindo a caminho do prédio do STF.





Eles utilizaram ainda grades de proteção para destruir os vidros e conseguir passagem dentro das instalações. Outras cenas observadas nos vídeos são quando os invasores pegam a mangueira de incêndio para inundar o prédio.

Vândalos usam grades de proteção para invadirem o STF (foto: Divulgação)





Aproximadamente 4 mil bolsonaristas extremistas, vindos de vários lugares do Brasil , insatisfeitos com o resultado das eleições de outubro de 2022 e que afirmam que o pleito foi fraudado, sem apresentar qualquer prova que corrobora as alegações, viajaram para Brasília. Na capital federal, os manifestantes atacaram policiais, destruíram vidraças e móveis, rasgaram documentos e pediram "intervenção militar".





A polícia prendeu mais de mil envolvidos nos atos , no mesmo dia ou nos dias seguintes, e os levaram para um ginásio, sob a tutela da Polícia Federal. Alguns foram encaminhados aos presídios da Papuda e da Colmeia.