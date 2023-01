Alexandre de Moraes mantém 942 presos por atos terroristas em Brasília

Doze dias após os ataques terroristas, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, manteve a prisão de 942 pessoas que foram detidas pelas depredações, vandalismo e discurso de ruptura democrática realizadas nas sedes dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) atacaram sedes dos Três Poderes e pediram golpe militar

A decisão faz com que as prisões em flagrante se tornem prisões preventivas - o que não dá prazo para acabar. Eles são acusados de atos terroristas, associação criminosa, golpe de estado, abolição violenta do estado democrático de direito, ameça, incitação ao crime e perseguição.