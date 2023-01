Exército antecipa saída de chefe do Batalhão que discutiu com PMs do DF

Coronel Paulo Jorge Fernandes da Hora (foto: Reproduções/Redes Sociais)



Em continuidade às mudanças e às substituições de militares do novo governo, o comando do Exército vai antecipar a saída do coronel Paulo Jorge Fernandes da Hora do comando do Batalhão da Guarda Presidencial (BGP). Ele será realocado para um cargo no Estado-Maior do Comando Militar do Planalto.





O Batalhão da Guarda Presidencial é um dos responsáveis pela segurança da sede do governo federal.





De acordo com o Exército, o vídeo foi editado para comprometer o coronel, que tentava conter excessos nas prisões. O Comando Militar do Planalto abriu um inquérito policial militar (IPM) para investigar a conduta da BGP no dia do ataque terrorista.

Apesar disso, conforme documentos internos obtidos pelo jornal Folha de S. Paulo, já estava previsto, desde maio de 2022, que Fernandes deixasse o cargo do comando.





Em algumas declarações, o presidente Lula já havia demonstrado sua insatisfação com a facilidade que os golpistas invadiram o Congresso Nacional.

Leia: Comandante do Exército suspende nomeação de ajudante de ordens de Bolsonaro