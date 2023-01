Reginaldo e Randolfe vão ao STF contra reitor de MG que apoiou golpistas

Janir Alves Soares (foto) é alvo de apuração interna do MEC e de ação levada ao STF por parlamentares (foto: Reprodução/UFVJM)

Reitor enfrenta pressões por saída

O deputado federal mineiro Reginaldo Lopes (PT) e o senador Randolfe Rodrigues (Rede), acionaram o Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira (24/1), contra o reitor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Nas redes sociais, Janir Alves Soares fez postagens simpáticas ao movimento golpista que tomou os prédios dos três Poderes da República no início deste mês. Os parlamentares querem o afastamento de Janir do comando da instituição.Reginaldo, líder do PT na Câmara dos Deputados, e Randolfe, líder do governo federal no Congresso Nacional, pedem que o Ministério Público Federal (MPF) abra processo para investigação do docente. Eles requerem, também, a inclusão de Soares no inquérito das, conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, e a retenção das contas do docente nas redes sociais. Segundo os dois parlamentares, Soares "não tem qualquer estatura ético-moral-cidadã" para atuar em um cargo público.O professor não foi à capital federal participar do movimento radical, mas chegou a gravar um vídeo dizendo que a tomada do Congresso ocorreu de "maneira pacífica" "O fato é que ele, de maneira deliberada, ostensiva e dolosa apoiou as as condutas criminosas levadas a termo contra o Estado brasileiro e suas Instituições no instante em que aconteciam e, fazendo apologia, incentivo e força aos terroristas via compartilhamento nas redes sociais, permitiu que outros celerados continuassem com a caminhada delituosa", protestam. "O Representado (Soares) aderiu e participou, ainda que à distância, das ações ilícitas contra a sociedade democrática e o patrimônio público", emendam.A pressão sobre Janir Soares ocorre desde o dia seguinte aos atos golpistas ocorridos em Brasília. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu, de 24 parlamentares eleitos por Minas, um pedido pela exoneração do reitor . O Ministério da Educação (MEC) abriu sindicância para investigar a conduta do dirigente . Há queixas, também, entre a comunidade acadêmica da UFVJM Nomeado reitor-interventor da UFVJM pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Soares ocupa o cargo desde agosto de 2019. A escolha dele gerou críticas, porque, da lista tríplice enviada ao governo federal, o professor foi o menos votado pela comunidade da instituição. Havia a expectativa pela posse de Gilciano Saraiva Nogueira, o primeiro colocado na relação de opções ofertadas à União.Em novembro de 2022, o reitor chegou a pedir apoio da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) no fechamento de estradas do estado . A ideia era obstruir as vias e, assim, viabilizar protestos contra o triunfo eleitoral de Lula.Na semana em que começou a ser alvo de queixas públicas de parlamentares, Soares escreveu, em e-mail enviado ao, que tinha "consciência" dos direitos que a Constituição Federal garante aos cidadãos."Toda acusação deve obedecer o devido processo legal. Digo isso se, de fato, ainda estivermos no Estado Democrático e de Direito", defendeu. "Estamos indignados com a omissão do Congresso Nacional e com o ativismo político do Judiciário perante as eleições de outubro de 2022. Muitas dessas pessoas estiveram, por aproximadamente 68 dias, manifestando em frente a diversos quartéis deste país, pedindo justiça, esclarecimentos, ordem", pontuou.