Deputada da ALMG quer a exoneração de reitor que defendeu atos golpistas

Janir Soares postou vídeo em que celebra a invasão ao Congresso Nacional (foto: Reprodução/Instagram)

Deputada fala em 'atentado à democracia'

Reitor pediu apoio da PM para bloqueio de estradas

O reitor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Janir Alves Soares, publicou, no Instagram, uma série de conteúdos simpáticos à ação de terroristas que depredaram prédios públicos em Brasília (DF), ontem. Nesta segunda-feira (9/1), a deputada estadual mineira Beatriz Cerqueira (PT) pediu, ao ministro da Educação, Camilo Santana, a exoneração do reitor.No documento, obtido peloe enviado ao governo federal, a parlamentar aponta "conduta criminosa" por parte de Soares. Presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), ela diz que o professor "atenta contra o Estado de Direito e as suas Instituições Democráticas".Nomeado reitor-interventor da universidade pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Soares afirma, em um dos vídeos postados na página, que a tomada da sede do Congresso Nacional ocorreu de "maneira pacífica", a despeito dos prejuízos materiais retratados em fotos e vídeos O perfil de Janir no Instagram mistura fotos de momentos particulares, registros da atuação como reitor e materiais de apoio a Bolsonaro - e críticas ao PT do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No vídeo publicado ontem, minutos após o início da invasão ao Congresso, ao Palácio do Planalto e à sede do Supremo Tribunal Federal (STF), ele celebra a ação golpista , que terminou em vandalização do patrimônio público."Há poucos minutos, o povo assumiu o comando do Congresso Nacional, de uma maneira pacífica. Hoje, nós tivemos a sensibilização, inclusive das pessoas responsáveis pela guarda do Congresso, pois entenderam que esta Casa é do povo - e o povo quer o respeito às leis e a manutenção do Estado e da ordem", festeja.Na gravação, Janir lembra o bloqueio da BR-367, em Diamantina, no Jequitinhonha. A paralisação do fluxo de veículos na rodovia ocorreu no início de novembro passado, dias após a vitória de Lula sobre Bolsonaro ser proclamada."Este é o Brasil que nós queremos deixar para os nossos filhos e netos. Me orgulho de ser brasileiro e lutar por esta pátria. Parabéns a todos que não desistiram, ao longo de 68 dias de luta, de trabalho e de defender as cores da nossa bandeira", pontua, antes de recorrer ao lema "Deus, Pátria, Família e Liberdade", utilizado por Bolsonaro ao longo da campanha eleitoral do ano passado.Em outra postagem, ele exime pessoas que chama de "patriotas" da responsabilidade pelos danos causados aos edifícios invadidos. Sem provas, o reitor atribui as depredações a "infiltrados".No ofício em que pede a exoneração de Janir Alves Soares, Beatriz Cerqueira chama a postura do docente de "atentado à democracia". Além de reitor, ele é professor-titular da UFVJM, que têm unidades em Diamantina, Teófilo Otoni, Unaí e Janaúba."A partir do momento em que o senhor Janir sente-se autorizado a apoiar direta ou indiretamente de atos que afrontam a vontade soberana da população manifestada nas urnas, demonstra, que adotou um comportamento contrário aos princípios mais básicos do regime republicano, que é o único no qual as Universidades podem funcionar de forma livre", protesta a deputada.Para a petista, a conduta do reitor conflita com o comportamento exigido aos chefes de instituições públicas. "As universidades são o espaço da democracia e do diálogo e devem ser as instituições republicanas mais importantes de qualquer Estado e que existem no contexto de uma sociedade livre e democrática", alega.As postagens de Janir Alves Soares irritaram, também, representantes da União Nacional dos Estudantes (UNE). "Essa é uma postura inadmissível de um funcionário do Estado, principalmente por exercer o cargo de reitor de uma universidade pública, mesmo que seja um interventor", queixou-se Diego Carlos Ferreira, mineiro que ocupa a Diretoria de Universidades Públicas da entidade estudantil.Em novembro, Janir chegou a pedir apoio da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) no fechamento de estradas do estado. A ideia era obstruir as vias e, assim, viabilizar protestos contra o triunfo eleitoral de Lula À época, Beatriz Cerqueira e o deputado federal Rogério Correia (PT) pediram apuração do Ministério Público Federal (MPF) sobre a conduta do reitor.Nas redes sociais, há fotos do professor da UFVJM com políticos à direita, como as deputadas federais Carla Zambelli (PL-SP) e Bia Kicis (PL-DF).A reportagem acionou a UFVJM a fim de obter um posicionamento do reitor sobre as publicações e o pedido de exoneração. A equipe de comunicação da universidade prometeu encaminhar a solicitação à reitoria. Se houver retorno, este texto será atualizado.