Perfil no Instagram identifica participantes da invasão aos Três Poderes

Perfil no Instagram tenta identificar terroristas que invadiram nesse domingo a Praça dos Três Poderes (foto: Reprodução/Instagram Contragolpe Brasil) Diante da invasão aos prédios federais da Praça dos Três Poderes, em Brasília, um perfil foi criado no Instagram para identificar alguns dos invasores. A conta leva o nome de Contragolpe Brasil e foi criada nesse domingo (8), dia em que Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF) foram invadidos por apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), ex-presidente da República.





"Perfil para a identificação dos(as) criminosos(as) que atentam contra a democracia do Brasil!. Não temos conta em nenhuma outra rede social", consta na descrição do perfil @contragolpebrasil.









Com mais de 100 publicações, a conta afirmou que foi limitada pelo Instagram de seguir com mais posts. O perfil divulgou no Story que o Ministério da Justiça e da Segurança Pública criou um canal de denúncias para auxiliar na identificação dos terroristas.





A invasão, que ocorreu na tarde desse domingo, culminou na destruição de diversas áreas dos prédios federais. Os bolsonaristas ainda não aceitaram a derrota de Bolsonaro nas eleições de 2022.