STF: exemplar original da Constituição Federal está intacto em museu

O exemplar da Constituição Federal roubada por radicais bolsonaristas neste domingo (9/1) é, na verdade, uma réplica. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que um terrorista sobe na escultura A Justiça, de Alberto Ceschiatti, e abre o exemplar da Constituição.









A Nossa Constituição #Brazil #brazilwasstollen #DIREITAforteUNIDA pic.twitter.com/SiU88SSDfN %u2014 Patriota Cwb%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@terapeuta1969) January 9, 2023

O Supremo Tribunal Federal (STF) informou, nesta segunda-feira (9/1), que o exemplar que aparece nas imagens é de uma réplica que se encontrava no Salão Branco, no edifício-sede da Corte. O exemplar original está no museu do STF, que fica localizado no subsolo do edifício e não foi atingido pelos terroristas.





Os bolsonaristas presos em Brasília neste domingo começaram a ser transferidos do complexo da Polícia Civil. Os homens serão levados para o Complexo Penitenciário da Papuda e as mulheres para a Colmeia, Penitenciária Feminina do DF. Eles serão enquadrados pelo crime previsto no artigo 359-M do Código Penal: 'tentar depor governo legitimamente constituído'. A pena é de quatro a 12 anos de prisão.

Na manhã desta segunda-feira (9/1),o Exército e a Polícia Militar do Distrito Federal se concentraram em frente ao acampamento bolsonarista, no Quartel-General do Exército, em Brasília, para iniciar a desocupação do espaço. Os apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) acampavam no local desde o dia 31 de outubro, quando o ex-presidente foi derrotado nas urnas por Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





Atos terroristas



A tentativa anunciada de golpe começou a ser colocada em prática por cerca de 100 ônibus que chegaram a Brasília, no último sábado, trazendo em torno de 4 mil pessoas. O grupo estava acampado em frente ao Quartel-General do Exército e desceu rumo à Esplanada dos Ministérios no início da tarde de domingo.





Os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, inconformados com o resultado das eleições gerais de 2022, invadiram o Congresso Nacional, onde ficam Câmara e Senado Federal; o Palácio do Planalto, sede da Presidência da República; e a sede do Supremo Tribunal Federal (STF), por volta das 14h deste domingo (8/1).





Em resposta, o governador Ibaneis Rocha (MDB) determinou a exoneração do secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. Ibaneis também foi afastado do cargo pelo período de 90 dias, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).