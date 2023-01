Jair Bolsonaro é internado em Orlando com dores abdominais

Ex-presidente passa férias em Orlando (foto: Redes Sociais/Reprodução) O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi internado, nesta segunda-feira (9/1), no AdventHealth Celebration, um hospital nas imediações de Orlando, na Florida, com dores abdominais.





A informação é do jornalista Lauro Jardim, do O Globo.





Desde a cirurgia a que foi submetido depois da facada de 2018, Bolsonaro já foi hospitalizado algumas vezes por causa de dores abdominais.





Em diversos discursos, onde aparece emocionado, Bolsonaro já afirmou que não se recuperou totalmente do incidente.





A mais recente internação do ex-presidente foi em novembro. Em janeiro e em março do ano passado, o ex-presidente também foi acometido do mesmo problema.