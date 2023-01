Vídeo: PMs liberaram passagem a terroristas no Congresso

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) determinou intervenção federal na segurança (foto: Redes Sociais/Reprodução) Em vídeo que viralizou nas redes sociais é possível ver policiais militares do Distrito Federal permitirem a passagem de terroristas dentro do Congresso Nacional. No domingo (9/1), bolsonaristas apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram os Três Poderes e vandalizaram os três pilares da democracia.





Nas imagens, bolsonaristas já estão dentro do Congresso e chegam entre a passagem para o Senado Federal. Os policiais, dentro do prédio, permitem a passagem dos terroristas para o Plenário.





Confira o momento















Após as forças de segurança do DF não conterem os vândalos bolsonarismo que invadiram e depredaram o Congresso, o Palácio do Planalto e o prédio do STF, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) determinou intervenção federal na segurança.