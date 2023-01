Margareth Menezes se reúne com Iphan para 'reconstruir o que foi violado'

De acordo com a ministra, já existe um grupo de especialistas e restauradores em campo trabalhando para o processo de recuperação do patrimônio depredado (foto: Ricardo Stuckert/PR) A ministra da Cultura, Margareth Menezes, disse, nesta segunda-feira (9/1), que convocou uma reunião com os técnicos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional para avaliar os danos ao patrimônio público no Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF).









Para Margareth, é "estarrecedor tudo que estamos vivendo desde os ataques terroristas deste domingo".





De acordo com a ministra, já existe um grupo de especialistas e restauradores em campo trabalhando para o processo de recuperação do patrimônio depredado.





"Convoquei para a tarde de hoje uma reunião com Maurício Goulart e demais técnicos do Iphan e já contamos também com a colaboração de um grupo de especialistas e restauradores de arte de todo o país [...] Brasília é patrimônio histórico material e imaterial do Brasil e vamos trabalhar unidos para a reconstrução de tudo que foi violado."





Invasão aos Três Poderes









Inconformados com a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os bolsonaristas ocuparam os Três Poderes para pedir um golpe militar.





Foram quebradas vidraças, objetos históricos, obras de artes, móveis. Gabinetes foram invadidos, documentos e armas foram roubados.





Após o ataque, o presidente Lula decretou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal.