Paulo Pimenta: manifestantes foram ajudados na invasão do Congresso

Congresso Nacional foi invadido por bolsonaristas na tarde desse domingo (8/1) (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Em coletiva de imprensa, na manhã desta segunda-feira (9/1), o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, disse que acredita que alguns dos manifestantes que invadiram o Congresso Nacional, em Brasília, tinham informações e conheciam o local. Pimenta ainda acredita que eles foram auxiliados.









"Quem entrou no Palácio, conhecia o Palácio. Nada do que aconteceu poderia ter acontecido sem que algum nível de facilitação, algum nível de cumplicidade tivesse ocorrido", disse Pimenta.

"As investigações terão que demonstrar isso, que eles podem ter entrado aqui [Palácio do Planalto] e no Congresso Nacional pela porta principal. Eu tenho imagens, tenho vídeos, que evidentemente todos eles terão que ser evidenciados, vão servir como provas para as investigações", completou.