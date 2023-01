Atos terroristas: Ministério da Justiça pede novas prisões nesta segunda

Bolsonaristas invadiram e vandalizaram o Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal e o Congresso em Brasília (foto: EVARISTO Sá/ AFP)

Lembro que desde dezembro prisões tem sido requeridas e executadas. Já há novos mandados de prisão expedidos e outros serão requeridos ainda hoje. %u2014 Flávio Dino %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@FlavioDino) January 9, 2023

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, declarou que novos mandados de prisão contra os responsáveis pelos ataques terroristas às sedes dos Três Poderes, em Brasília, serão expedidos nesta segunda-feira (9/1).Por meio de publicações nas redes sociais, o ministro afirmou que, desde dezembro, prisões têm sido requeridas e executadas. "Temos todas as placas dos ônibus que trouxeram criminosos até Brasília. Muitos foram apreendidos e outros serão", disse no Twitter.Dino também destacou que continua o trabalho de identificação de todas as pessoas que participaram ou financiaram os "graves crimes" ocorridos em Brasília.Em coletiva de imprensa na noite desse domingo (8/1), o ministro disse que cerca de 200 pessoas foram presas no ato de vandalismo em Brasília.Manifestantes golpistas entraram na Esplanada dos Ministérios, invadiram o Palácio do Planalto, o Congresso e o STF (Supremo Tribunal Federal), espalharam atos de terrorismo em Brasília e entraram em confronto com a Polícia Militar.Os terroristas quebraram vidros, mesas, cadeiras, reviraram gabinetes e danificaram obras de arte nos prédios dos Três Poderes.Os atos de violência acontecem uma semana após a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) . Os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se recusam a aceitar o resultado das eleições.