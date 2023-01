Atentado em Brasília: ida de radicais pode ter sido financiada

Bolsonaristas invadem e vandalizam o Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal e o Congresso em Brasília (foto: EVARISTO SA / AFP) Viagens que levaram apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a Brasília (DF), onde foram realizados atos terroristas neste domingo (8/1), podem ter sido financiadas.





Nos grupos onde os extremistas se organizaram para as invasões do Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional, mensagens dão a entender que tudo seria pago.









Lula





Em um pronunciamento feito no final da tarde deste domingo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que a polícia irá apurar e punir os envolvidos nos atos e se comprometeu a investigar quem financiou o atentado.





"Nós vamos descobrir quem financiava os ônibus, quem financiava estadia, quem pagava tudo isso", falou o presidente após decretar intervenção na segurança do Distrito Federal.