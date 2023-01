Kalil sobre terrorismo: 'esqueceram que este país tem ordem e presidente'

BE

Sem resistência, bolsonaristas invadiram a Praça dos Três Poderes e depredaram os prédios públicos (foto: EVARISTO SA / AFP) Alexandre Kalil (PSD) foi às redes sociais para comentar os ataques terroristas de manifestantes bolsonaristas às sedes dos Três Poderes, em Brasília, na tarde deste domingo (6/1). O ex-prefeito de Belo Horizonte mencionou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para se referir à punição aos criminosos.









Que pena desses arruaceiros, esqueceram que este país agora tem ordem e presidente. %u2014 Alexandre Kalil (@alexandrekalil) January 8, 2023





Kalil foi candidato ao governo de Minas Gerais nas eleições de 2022 e perdeu a disputa para Romeu Zema (Novo). Na campanha, o nome do PSD foi apoiado por Lula, enquanto o governador reeleito contou com a simpatia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).





Desde o fim da eleição presidencial, apoiadores de Bolsonaro protestam contra o resultado das urnas e o sistema democrático em todo o país. Neste fim de semana, caravanas de bolsonaristas se dirigiram à capital federal, onde invadiram e destruíram setores do Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal.