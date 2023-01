Fuad Noman sobre terrorismo em Brasília: 'Reação precisa ser urgente'

Bolsonaristas invadiram o Palácio do Planalto durante a tarde deste domingo (foto: EVARISTO SA / AFP)

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), pronunciou-se a respeito das invasões de bolsonaristas a prédios públicos em Brasília. O chefe do Executivo da capital mineira pediu uma reação aos ataques que vandalizaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal neste domingo (8/1).“O que ocorre agora em Brasilia, com a invasão e a depredação de instituições da República, é um absurdo inaceitável. A reação dos Poderes Constituídos precisa ser firme e urgente para reprimir esse ataque à democracia!”, escreveu Fuad no Twitter.Milhares de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegaram à capital federal hoje à tarde e tomaram a Praça dos Três Poderes. Sem resistência policial, os manifestantes entraram e prédios públicos e devastaram as sedes das instituições em Brasília.