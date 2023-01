Policial militar é agredido e derrubado do cavalo por bolsonaristas que invadiram o Planalto, STF e o Congresso (foto: Reprodução/Twitter) Um policial militar da cavalaria do Distrito Federal foi derrubado e agredido pelos bolsonaristas que invadiram o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional neste domingo (8/1).





Leia também: Bolsonaristas arrancam a porta do gabinete de Alexandre de Moraes no STF Com pauladas e empurrões, o agente de segurança é atirado pelos vândalos no chão. Um dos agressores usa um mastro de madeira com a bandeira do Brasil. O militar ainda recebe socos e chutes.

Após o resultado do segundo turno do pleito, no fim de outubro, bolsonaristas em diferentes lugares do país fecharam estradas e levantaram acampamento em frente a quartéis do Exército. Eles clamavam por uma intervenção militar.