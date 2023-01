Governador do DF, Ibaneis demite secretário de segurança, Anderson Torres

Anderson Torres foi exonerado da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (foto: Valter Campanato / Agência Brasil)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), exonerou o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. A medida ocorreu após a invasão no Congresso Nacional por bolsonaristas, na tarde deste domingo (8/1).